Дочь Кадырова Айшат получила орден ДНР

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат награждена орденом ДНР. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, девушка лично приезжала в республику с гуманитарной миссией, а также навещала бойцов из Чечни и организовывала делегации для передачи помощи нуждающимся мирным гражданам.

Айшат Кадыровой 25 лет. С 28 октября 2021 года занимает пост министра культуры республики. Она также является вице-премьером правительства Чеченской Республики по социальному блоку. В 2023-м году получила статус народной артистки республики.

Айшат также ранее была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Кадырова.

Орден ДНР представляет собой одну из высших государственных наград республики, которая вручается за особо выдающиеся заслуги перед ней и ее народом, связанные с государственным и социально-экономическим развитием. Орден ДНР был учрежден в апреле 2016 года.

В ноябре мы сообщали, что сын Рамзана Кадырова Адам получил орден «За служение религии Ислам».