Дочь Шойгу подготовила особенный подарок к юбилею отца

Дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу Ксения подготовила для отца особенный подарок — картину, написанную самостоятельно. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Ксения отметила, что идея такого подарка связана с семейными увлечениями. По ее словам, и она, и отец любят заниматься творчеством, рисовать и работать по дереву.

«Внезапно я решила нарисовать маслом. Первая работа получилась неплохой, а отец сказал: „Это же, наверное, мне“. А я ответила: „Нет, я для тебя нарисую специально“. Поэтому это будет картина»», — сказала Ксения.

Ксения принимает активное участие в общественных движениях РФ. Шойгу занимает пост президента Федерации триатлона России (ФТР) и является руководителем проекта «Лига героев». Она также известна как организатор проекта «Гонка героев» и выступает в роли идеолога военно-исторического кластера «Остров фортов».

Сергей Шойгу с 2012 по 2024 год занимал должность министра обороны России. 12 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил его секретарем Совбеза России. 21 мая Шойгу исполнится 70 лет.

Ранее РИА Новости сообщило, что контракт Сергея Шойгу на воинскую службу породили до 2030 года.