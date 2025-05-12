Контракт Шойгу на воинскую службу продлили еще на пять лет

Генерал армии Сергей Шойгу находится на посту секретаря Совета безопасности РФ уже год, и его контракт был продлен еще на пять лет. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от информированного источника.

«Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года», — указали журналистам.

Эти же данные были подтверждены в аппарате Совбеза.

Ранее сообщалось, что Шойгу обвинил НАТО и ЕС в активных действиях по подготовке к военной эскалации против России. По его словам, эти структуры внедряют масштабные стратегии по повышению готовности к открытому противостоянию, что, по мнению Шойгу, свидетельствует о намерениях западных стран изменить формат взаимодействия в направлении прямого конфликта.