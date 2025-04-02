В Молдавии суд отказался выпускать Гуцул из-под ареста

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, а после отвезли в Национальный антикоррупционный центр. Данные действия были основаны на том, что в ходе выборов в Гагаузии в 2023 году финансирование избирательной кампании якобы велось незаконно. А 28 марта в Кишиневе по решению суда Гуцул получила 20 суток ареста. При этом сотрудники прокуратуру параллельно хотели арестовать ее еще на 30 суток, но этот запрос был отклонен.

Ранее арест Гуцул прокомментировал ее супруг Артем. По мнению мужчины, власти Молдавии действуют незаконно.