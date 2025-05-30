Додон призвал власти Молдавии снова запустить переговоры по Приднестровью

Правительству Молдавии необходимо восстановить переговоры с руководством Приднестровья, так считает бывший глава государства и лидер оппозиционной партии Игорь Додон. Его точку зрения привел ТАСС.

Экс-президент прокомментировал отставку Олега Серебряна, вице-премьера Молдавии по реинтеграции. Этот политик отвечал за урегулирование всех вопросов с Приднестровьем. Додон заявил, что молдавским руководителям необходимо радикально изменить подход к этому вопросу и перезапустить те переговоры, которые были заблокированы нынешним лидером Молдавии Майей Санду.

«Новое правительство, которое будет назначено по итогам сентябрьских выборов в парламент, должно возобновить переговоры, заняться решением проблем наших людей на двух берегах Днестра», — указал он.

Политик добавил, что Санду занимается давлением на непризнанную республику вместо продуктивного диалога.

Ранее сообщалось, что Додона вызвали в полицию за ношение георгиевской ленты. Он носил ее во время Марша Победы, который прошел 9 мая в Кишиневе. Политик заявил, что не собирается отказываться от символов Великой победы лишь из-за желаний нынешней власти, воплощенных в действиях президента Санду. Он добавил, что «потомкам победителей бояться нечего», говоря о штрафах и последствиях.