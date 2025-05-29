Бывшего президента Молдавии и лидера Партии социалистов Игоря Додона вызвали в полицию за ношение георгиевской ленты — символа победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Додон подчеркнул, что во время Марша Победы, прошедшего 9 мая в Кишиневе, он носил георгиевскую ленту.

«Георгиевская лента — это не политика. Это память о тех, кто боролся за мир, рискуя своей жизнью, и символ того, что мы не забываем об этом», — отметил он.

Политик заявил, что не собирается отказываться от символов Великой победы лишь из-за желаний нынешней власти, воплощенных в действиях президента Майи Санду. Он добавил, что «потомкам победителей бояться нечего», говоря о штрафах и последствиях.

Согласно новым законам, введенным при президентстве Санду, штраф за ношение георгиевской ленты для физических лиц варьируется от 4,5 до 9 тыс. леев (примерно от $260 до $520).

В 2022 году Додон уже сталкивался с попытками оштрафовать его за георгиевскую ленту, однако успешно защитил свою позицию в суде.

Георгиевская лента — это символ памяти и признания важной роли победы в ВОВ и победы над фашизмом. Она представляет собой полосатую ленту, чередующую черные и оранжевые полосы. Запрет на ношение георгиевской ленты также введен на Украине.

Ранее сообщалось, что молдавское Министерство образования и исследований намерено провести консультации по скандальному учебнику истории.