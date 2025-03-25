«Догонят, поймают и посадят»: Путин удивил чиновников необычной пословицей

Российский президент Владимир Путин переделал русскую пословицу «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», чем удивил участников заседания Совета по культуре и искусству.

В ходе заседания Владимир Путин переиначил известную русскую пословицу про слово и воробья. Во время обсуждений он напомнил, как работают в России некоторые законы и соблюдается порядок.

«Вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят», — сказал Путин, трансляция велась в телеграм-канале «Кремль. Новости»

Ранее в ходе выступления Путин также пошутил про деньги, назвав их одним из важных элементов в организме человека.

Это уже не первый случай, когда президент бравирует пословицами на официальных встречах и заседаниях. Так, во время государственного приема у лидера КНДР Ким Чен Ына президент заявил, что «близкий сосед лучше дальнего родственника».

Ранее сообщалось, что Путин высказался о «личной химии» россиян с китайскими коллегами.