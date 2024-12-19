«Там и маотай, и водочка»: Путин о «личной химии» россиян с китайскими коллегами

Президент России Владимир Путин подчеркивает, что «личная химия» в взаимодействии между руководителями российских регионов и их китайскими партнерами играет важную роль. Об этом он заявил во время прямой линии, объединенной с пресс-конференцией, как сообщило РИА Новости.

Он акцентировал внимание на том, что гуманитарные аспекты отношений имеют огромное значение. Россия и Китай традиционно проводят перекрестные годы культуры и молодежные обмены, а также взаимодействуют на уровне высших учебных заведений.

Президент отметил, что эти мероприятия создают фундамент для дальнейшего развития экономических связей и политического сотрудничества.

«Там и маотай присутствует, и водочка, конечно. Но все там в меру, насколько я понимаю», — пошутил Путин.

Ранее сообщалось, что Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.