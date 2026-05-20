Договор продлен, эпоха новая: эксперт назвал главные итоги визита Путина в Китай

Визит президента Путина в Китай прошел успешно, заявил RT младший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Леонид Ковачич. По словам эксперта, стороны не только продлили ключевой договор о добрососедстве, но и сделали совместное заявление о вступлении двусторонних отношений в новую эпоху, а также дали старт перекрестному году образования.

Договор-основа и новая эпоха

Как рассказал Леонид Ковачич, в ходе визита был продлен договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный еще в 2001 году. Этот документ, по словам эксперта, является фундаментом двусторонних отношений. Кроме того, страны сделали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Политолог обратил внимание, что вместе с президентом в Китай прибыл большой состав российской делегации — это свидетельствует о практической направленности визита и желании продвигать сотрудничество в конкретных сферах.

Энергетика: многоплановый и конструктивный диалог

Первостепенное внимание, по словам Ковачича, было уделено энергетике. Даже если окончательной договоренности по проекту «Сила Сибири 2» пока не достигнуто (хотя юридически обязывающий меморандум подписан еще в прошлом году), стороны наверняка обсуждали детали сделки. Лидеры двух стран в совместном заявлении для прессы подтвердили, что в фокусе переговоров были вопросы возобновляемой энергетики, строительства атомных электростанций в Китае и сотрудничество по сжиженному природному газу. Эксперт подчеркнул, что взаимодействие в энергетике носит очень многоплановый и конструктивный характер.

Перекрестный год образования: продолжение 20-летней традиции

Еще одним важным итогом визита стал старт совместного перекрестного года образования в России и Китае. Ковачич напомнил, что это продолжение доброй традиции, насчитывающей почти 20 лет. С другой стороны, сотрудничество в образовательной сфере продиктовано практическими задачами, стоящими перед двумя странами на современном этапе.

Совместная декларация о новом миропорядке

Помимо прочего, стороны подписали совместную декларацию о построении нового многополярного миропорядка. Как отметил политолог, это свидетельствует о полном совпадении позиций Москвы и Пекина относительно того, какой должна быть новая система международных отношений. Нужна система, отражающая интересы глобального большинства и глобального Юга, куда сегодня смещаются центры экономической активности. Ковачич заключил, что кроме России и Китая в мире нет других стран, способных возглавить процесс создания справедливой многополярной системы международных отношений.

