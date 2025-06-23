Доклад Каллас об Израиле назвали примером двойных стандартов со стороны Евросоюза

Доклад главы евродипломатии Каи Каллас об Израиле очень нервно восприняли в этой стране. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, доклад Каллас еще до его официальной презентации вызвал бурную реакцию у израильского правительства.

«Ответ пришел незамедлительно: доклад был „односторонним“ и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю», — указали журналисты.

По имеющимся данным, в документе, который подготовила Каллас, говорится о нарушении Израилем взятых на себя обязательств в сфере прав человека. Доклад должен быть зачитан в понедельник, 23 июня, на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Ранее Каллас обеспокоилась угрозами Ирана перекрыть проход судов через Ормузский пролив. Она назвала такой шаг крайне рискованным. По ее мнению, это создаст крайне неблагоприятную ситуацию для всех заинтересованных сторон. Это также создаст условия для дальнейшей эскалации ирано-израильского конфликта.