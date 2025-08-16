Документы якобы Госдепа США по встрече Путина и Трампа найдены в отеле в Анкоридже

В отеле Captain Cook, расположенном в городе Анкоридж, трое постояльцев обнаружили документы, на которых стоит печать Государственного департамента Соединённых Штатов Америки. Эти документы были оставлены в одном из принтеров общего пользования. Об этом стало известно благодаря информации, полученной от телеканала NPR, который изучил документы.

Как указывают авторы статьи, документы представляют собой восемь страниц, которые, вероятно, были напечатаны сотрудниками Государственного департамента и оставлены по ошибке.

В начале документа представлено расписание мероприятий на 15 августа, в том числе с указанием конкретных локаций на объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон. Также сообщается, что президент США планировал преподнести президенту России символический подарок — статуэтку белоголового орлана.

На страницах со второй по пятую перечислены имена и контактные данные трёх представителей американской администрации, а также имена тринадцати официальных лиц из Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации. В перечне также указано, как корректно обращаться к членам делегации России.

В материалах, представленных на страницах 6 и 7, подробно объяснялось, как и для кого будет организован обед во время саммита. В меню, которое было включено в комплект бумаг, говорилось, что обед будет дан «в честь его превосходительства Владимира Путина».

В соответствии с планом размещения, лидеры России и Соединённых Штатов должны были находиться друг напротив друга во время званного раута.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.