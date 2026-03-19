Долг США перешагнул $39 трлн: каждому американцу пора скидываться по $114 тысяч

Если разделить все на каждого жителя страны, получится больше 114 тысяч долларов с носа. Уже к концу десятилетия долговая нагрузка может приблизиться к 120 процентам ВВП. Крупнейшая экономика мира рискует должна больше, чем производит за год. Руководитель научного направления ИСКРАН Виктор Супян пояснил: природа американского долга принципиально иная, чем у стран, переживающих финансовый крах.

США не ходят с протянутой рукой — они выпускают казначейские облигации, которые охотно покупают по всему миру. Примерно 70 процентов долга приходится на внутренних кредиторов: банки, фонды, компании. И лишь 30 — на иностранцев, включая Японию, Китай и Британию. Долг для Америки — инструмент развития. За его счет финансируют оборону, науку, социальные программы. Проблема возникает, когда нагрузка растет быстрее экономики. Сейчас обслуживание долга уже съедает почти триллион долларов в год — больше, чем тратят на армию. А бюджет хронически дефицитный: в 2025-м расходы превысили доходы на два триллиона.

При этом полноценный дефолт США эксперты считают фантастикой. Доллар — главная резервная валюта, а «трежерис» остаются эталоном надежности. Пока в мире нет достойной альтернативы. Даже Китай, несмотря на геополитические дрязги, держит в американских бумагах около $700 млрд. Система держится на доверии, и пока оно есть, Америка может позволить себе жить в долг.

