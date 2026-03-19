Европа стоит на пороге экономической катастрофы. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что на ЕС вот-вот обрушится «цунами цен» на энергоносители. Об этом сообщает «РБК».

В эпицентре критики оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кайя Каллас, которых Дмитриев именует русофобами. Именно их политика, по мнению инвестора, толкает Европу в пропасть.

Ситуация усугубляется ближневосточным кризисом. После ударов США и Израиля по Ирану Тегеран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и треть сжиженного газа. Позже иранцы уточнили, что пролив закрыт только для американцев и их союзников. Но нервы на мировых рынках уже на пределе.

В Кремле наблюдают обратный эффект: спрос на российские энергоносители растет. А в США даже разрешили продажу нефти с танкеров, погруженных до 12 марта. Правда, лицензия действует лишь до 11 апреля.

Ранее The Wall Street Journal предупреждала: Европу ждет «энергетический шок». Москва готова возобновить поставки, но ждет сигнала. Однако Каллас на днях заявила, что «аппетита» к российским ресурсам в ЕС не видно.

