Должность спецпосланника США по Украине займет Кит Келлог

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность специального посланника по урегулированию конфликта на Украине отставного генерала Кита Келлога. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

Летом Келлог представил Трампу план завершения украинского конфликта — он предлагал заморозить конфликт по линии фронта и заставить Киев и Москву провести переговоры.

Трамп отметил, что Келлог сделал выдающуюся военную и деловую карьеру. Кроме того, он имеет огромный опыт работы в сфере национальной безопасности.

Сейчас спецпосланника по войне на Украине нет, но Трамп выразил желание создать такую должность. Напомним, что быстрое завершение конфликта на Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

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