Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США от РФ

На церемонии инаугурации нового президента США Трампа от России будут присутствовать только послы различных стран в Соединенных Штатах. Никаких других представителей от других государств не планируется. Такую точку зрения высказал Юрий Ушаков, помощник президента РФ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На церемонию инаугурации главы Белого дома допускаются только уже аккредитованные в Вашингтоне послы. По словам Ушакова, никакие дополнительные иностранные делегации не предусматриваются. Соответственно, на этой церемонии вступления в должность Трампа от российской стороны будет присутствовать только посол РФ.

Помощник российского лидера добавил, что некоторые дипломаты иногда говорят, что едут на инаугурацию. В таком случае они подразумевают не посещение самой официальной церемонии, а различных связанных с нею мероприятий, которые проводятся по дипломатическому протоколу.

Ранее сообщалось, что Байден уже подтвердил, что будет присутствовать на церемонии инаугурации Трампа. Он придет на данное мероприятие вместе со своей супругой. Это продемонстрирует всему миру, что Соединенные Штаты выступают за демократические ценности.