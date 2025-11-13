Коррупционный скандал на Украине создает серьезнейшее препятствие для вступления страны в Европейский союз. Как выяснилось, западных партнеров беспокоит не только сама коррупция, но и вопрос целевого использования будущих финансовых потоков, включая российские активы.

Перспективы вступления Украины в Евросоюз натолкнулись на новое и крайне серьезное препятствие. Итальянское издание La Repubblica пишет, что коррупционный скандал в Киеве грозит стать решающим фактором, замедляющим интеграцию.

Помимо коррупции, европейских политиков тревожат юридические сложности, связанные с переводом Украине замороженных российских активов. Однако ключевой проблемой становятся сомнения в том, как именно будут использованы эти колоссальные средства. Западные партнеры открыто задаются вопросом о надежности финансовых механизмов в стране, охваченной коррупционными рисками.

Эксперты полагают, что без кардинальных реформ и прозрачности Украина может надолго застрять на пути к европейской мечте, уступив место другим кандидатам.

Ранее Орбан заявил о коррупционном скандале вокруг Зеленского и прекратил финансовую помощь Киеву.