«Дональд и Фридрих»: Трамп впервые примет Мерца в Белом доме

В четверг, 5 июня, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме. Это будет их первая личная встреча с момента вступления Мерца в должность главы германского государства 6 мая.

По данным изданий Guardian и Euronews, канцлер посетит столицу США после встречи с руководителями федеральных земель и остановится в официальной резиденции Blair House. Это рассматривается в Берлине как проявление уважения со стороны Вашингтона.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы, касающиеся конфликта на Украине, ситуации в регионе Ближнего Востока, тарифного регулирования и двусторонних отношений. Встреча состоится в узком кругу, после чего последуют деловой обед, а затем брифинг для прессы.

В течение последних недель Дональд Трамп и Олаф Шольц провели не менее четырех телефонных разговоров, в том числе трижды в присутствии других европейских лидеров. В ходе этих бесед они обсуждали, как можно остановить боевые действия на Украине.

Между политиками сложились неформальные отношения. Они перестали использовать официальные титулы и стали обращаться друг к другу по именам — «Дональд» и «Фридрих». Для немецкой политической культуры это необычно, и европейские СМИ отмечают, что такой переход на более личное общение говорит о позитивном настрое в их отношениях.

Однако, несмотря на это, обстановка во время визита остается тревожной. Ранее администрация Трампа подвергла резкой критике Германию за признание партии «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией. Илон Маск, один из ближайших соратников Трампа, ранее выразил свою поддержку АдГ. То же самое, как известно, сделал и вице-президент США Вэнс.

Также Германия будет стремиться снизить напряженность в торговых отношениях. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины на импорт товаров из стран Европейского союза, но срок их введения был перенесен на 9 июля.

По информации агентства «Блумберг», канцлер Германии Олаф Шольц планирует использовать предстоящую встречу для проведения «тонкой дипломатической работы». Его цель — сохранить открытый диалог с США и не уступать в принципиальных вопросах.

В свете недавнего визита в Украину возникает вопрос о том, будет ли продолжаться оказание помощи этой стране.

Ранее сообщалось о том, что Мерц хочет добиться уступок от России.