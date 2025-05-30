Канцлер Германии Фридрих Мерц решил подтолкнуть Россию к уступкам, используя план стратегической двусмысленности. Об этом пишет Junge Welt.

Одним из первых решений нового правительства Германии стало прекращение публикации информации о немецких поставках оружия Киеву.

Мерц заявил, что такие действия являются «стратегической двусмысленностью». По мнению канцлера, это не заставит РФ пойти компромиссы в ущерб своим интересам.

Из-за этого Россия, считают авторы публикации, не сможет представлять себе возможности Украины.

Следуя такой политике, Мерц может повторить ошибку французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось о том, что Пушков обвинил Мерца в использовании Украины для возрождения Четвертого рейха.