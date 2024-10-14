Дональд Трамп едва не стал жертвой третьего покушения

Об этом сообщил шериф округа Риверсайд Чед Бьянко. К счастью, попытку покушения удалось предотвратить.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп едва не стал жертвой нового покушения.

Как сообщает Southern California News Group, на митинг Трампа в Коачелле (штат Калифорния) по поддельным документам проник вооруженный мужчина. На контрольно-пропускном пункте это заметили.

Мужчину по имени Вем Миллер задержали. У него обнаружили дробовик, заряженный пистолет и магазин. Утверждается, что он владел оружием незаконно.

По словам Бьянко, ФБР допрашивает еще одного человека, так как собаки, которые ищут взрывчатку, «определили его как возможно опасного». Его не пустили на митинг.

Миллера поместили под стражу за хранение заряженного огнестрельного оружия. Позднее его отпустили под залог в $5 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обеспокоен близостью новой мировой войны.