Трамп обеспокоен близостью новой мировой войны
Новая мировая война может начаться в ближайшие месяцы: мнение Трампа
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Дональд Трамп, кандидат на пост президента США, заявил о высоком риске начала Третьей мировой войны в ближайшие месяцы. По его словам, причиной может стать «безрассудная политика» нынешнего американского правительства. Слова политика приводит медиакомпания RSBN.
«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — отметил Трамп в рамках выступления на своем митинге в Калифорнии.
Трамп также пообещал в случае своей победы на выборах немедленно прекратить конфликт на Украине и урегулировать кризис на Ближнем Востоке, остановив распространяющийся «хаос» в этих регионах.
Ранее в украинской столице прогремели взрывы.