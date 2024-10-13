Трамп обеспокоен близостью новой мировой войны

Новая мировая война может начаться в ближайшие месяцы: мнение Трампа

Политика

Фото: [pxhere.com]

Дональд Трамп, кандидат на пост президента США, заявил о высоком риске начала Третьей мировой войны в ближайшие месяцы. По его словам, причиной может стать «безрассудная политика» нынешнего американского правительства. Слова политика приводит медиакомпания RSBN.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — отметил Трамп в рамках выступления на своем митинге в Калифорнии.

Трамп также пообещал в случае своей победы на выборах немедленно прекратить конфликт на Украине и урегулировать кризис на Ближнем Востоке, остановив распространяющийся «хаос» в этих регионах.

Ранее в украинской столице прогремели взрывы.