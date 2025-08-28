Дональд Трамп нацелился на Венесуэлу: Белый дом грозит задействовать всю военную мощь против наркокартелей

Администрация Дональда Трампа готова использовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом не исключает силового сценария в отношении Венесуэлы. По словам официального представителя администрации Каролин Левитт, Дональд Трамп готов задействовать каждый элемент национальной мощи для прекращения потока наркотиков в Штаты и привлечения виновных к ответственности.

Левитт дала этот комментарий, отвечая на прямой вопрос о возможных военных ударах по территории Венесуэлы. Она отметила, что антинаркотические инициативы Вашингтона уже получили поддержку ряда государств Карибского бассейна. Хотя представительница и избежала конкретики по поводу военных планов, ее слова прозвучали как четкая угроза в адрес режима Николаса Мадуро.

