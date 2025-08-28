Украине придется уступить: Трамп назвал позицию Запада нереалистичной

Дональд Трамп считает требования Владимира Зеленского и европейских лидеров по урегулированию на Украине невыполнимыми. Президент США уверен, что для завершения конфликта Киеву придется пойти на территориальные потери. Об этом сообщает журнал Atlantic

Президент США Дональд Трамп испытывает сильное раздражение в отношении Владимира Зеленского и европейских партнеров. Согласно данным журнала The Atlantic, американский лидер считает их требования по урегулированию украинского конфликта невыполнимыми. Он полагает, что для завершения войны Киеву придется смириться с территориальными потерями.

По информации издания, позиция Трампа продиктована и внутренней политикой. Глава Белого дома не хочет своими действиями оттолкнуть базу собственных сторонников, а его главная цель — любым способом добиться прекращения огня. Эта стратегия вызывает беспокойство в Европе, где лидеры открыто жалуются на отсутствие информации о деталях переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт косвенно подтвердила сложность переговорного процесса, заявив, что Вашингтон допускает неготовность Москвы и Киева к миру на данном этапе. При этом администрация Трампа пообещала вскоре сделать дополнительные заявления по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось о том, что WSJ раскрыли масштаб власти Трампа в Белом доме.