Жители Аляски готовятся к визиту Путина

Жители Аляски по-разному восприняли новости о возможном визите Владимира Путина. Одни с интересом ждут саммита с Дональдом Трампом, другие обсуждают конспирологические теории о возвращении штата России. Об этом сообщает RT.

В Анкоридже, где пройдет встреча лидеров России и США, пока не видно активной подготовки — город живет в обычном режиме. Однако тема визита российского президента уже вызвала оживленные дискуссии.

Некоторые жители Аляски с симпатией относятся к Путину. Местная предпринимательница Ирина Дергулева рассказала, как ее знакомый американец после рюмки водки вывешивает российский флаг, несмотря на ее предостережения.

В соцсетях активно обсуждают слухи о возможной передаче Аляски России — тема, которая периодически всплывает последние пять лет. Хотя большинство не воспринимают это всерьез, новости о саммите вновь подогрели интерес.

Пока власти не начали масштабные приготовления, но в сувенирных лавках уже раскупают матрешки. Единственное заметное изменение — полиция разогнала стихийный лагерь бездомных в центре Анкориджа.

Ранее стало известно, что сделка России и США на Аляске может завершить конфликт на Украине.