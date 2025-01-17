Дональд Трамп подтвердил перенос своей инаугурации в новое место

Дональд Трамп заявил, что холода помешают проведению инаугурации на улице, по этой причине было решено перенести событие под купол Капитолия. Там зачитают официальную речь и проведут часть церемонии, но парад уже развернут в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне. Как отметил Трамп, последний раз посвящение в президенты в ротонде Капитолия проводилось при Рональде Рейгане в 1985 году.

По словам Трампа, церемонию посетят многочисленные высокопоставленные лица и почетные гости.

Напомним, США четыре года находились под управлением режима демократов во главе с Джо Байденом. Он официально перестанет выполнять обязанности президента 20 января, в день инаугурации республиканца Дональда Трампа. Это второй срок для политика. В истории он запомнится как 45-й и 47-й президент США.

Ранее в Associated Press сообщили, что покидающий пост Байден заберет с собой грузовик документов.