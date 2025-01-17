Дональд Трамп подтвердил перенос своей инаугурации в новое место
Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия
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Избранный президент США Дональд Трамп распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за неблагоприятной погоды. Новым местом для проведения церемонии станет ротонда Капитолия.
Дональд Трамп заявил, что холода помешают проведению инаугурации на улице, по этой причине было решено перенести событие под купол Капитолия. Там зачитают официальную речь и проведут часть церемонии, но парад уже развернут в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне. Как отметил Трамп, последний раз посвящение в президенты в ротонде Капитолия проводилось при Рональде Рейгане в 1985 году.
По словам Трампа, церемонию посетят многочисленные высокопоставленные лица и почетные гости.
Напомним, США четыре года находились под управлением режима демократов во главе с Джо Байденом. Он официально перестанет выполнять обязанности президента 20 января, в день инаугурации республиканца Дональда Трампа. Это второй срок для политика. В истории он запомнится как 45-й и 47-й президент США.
Ранее в Associated Press сообщили, что покидающий пост Байден заберет с собой грузовик документов.