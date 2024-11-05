Дональд Трамп высказался о возможном поражении на выборах

Дональд Трамп считает, что может проиграть Харрис на выборах, несмотря на свое преимущество. Мнение политика привел телеканал АВС.

Трамп заявил о том, что у него есть преимущество перед Харрис, тем не менее он способен потерпеть поражение. Так он ответил на вопрос журналиста, возможен ли подобный итог голосования.

«У меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить», — указал он.

Политик добавил, что победитель будет выявлен уже к ночи, которая последует за выборами.

В то же время в Британии призвали Трампа принять поражение, если все же Харрис сумеет одержать победу. С таким призывом выступил политик Найджел Фараж, который ранее был отмечен в поддержке бывшего президента Соединенных Штатов. По его мнению, Трампу надо двигаться дальше вместо того, чтобы зацикливаться на украденных выборах. Это стоит сделать ради демократии.

Ранее Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома четыре года назад. По его мнению, при нем были достигнуты впечатляющие результаты, ему удалось достичь установления безопасности на границах США.