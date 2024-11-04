Трамп объяснил, почему не должен был покидать Белый дом в 2020 году

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома в 2020 году, когда он потерпел поражение на выборах.

Такое заявление бывший американский лидер сделал во время выступления перед избирателями в городе Литице в Пенсильвании. Видео выступления опубликовано на его YouTube-канале.