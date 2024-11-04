Трамп объяснил, почему не должен был покидать Белый дом в 2020 году
Фото: [flickr.com]
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома в 2020 году, когда он потерпел поражение на выборах.
Такое заявление бывший американский лидер сделал во время выступления перед избирателями в городе Литице в Пенсильвании. Видео выступления опубликовано на его YouTube-канале.
По словам Трампа, до его ухода с поста президента, у США была самая безопасная граница за всю историю страны.
«Я не должен был уходить. Честно говоря, мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно», — сказал он.
Напомним, выборы президента США начнутся во вторник, 5 ноября.
Ранее Дональд Трамп предрек экономический кризис в США в случае победы Камалы Харрис.