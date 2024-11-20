Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

Источник в Центральной избирательной комиссии Абхазии сообщил РИА Новости, что досрочные президентские выборы могут быть назначены на 15 февраля.

В минувший вторник, 19 ноября, абхазский парламент принял отставку президента Аслана Бжании. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что обязанности президента до проведения выборов выполнит вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

Как уточнил собеседник агентства, дата выборов может быть изменена в ходе консультаций. Окончательное решение о назначении даты выборов принимает парламент.

Ранее Аслан Бжания рассказал, что после отставки планирует отдохнуть, проанализировать причины произошедшего, поразмышлять обо всем в спокойной обстановке, побыть наедине с самим собой. После этого он намерен вернуться к работе.