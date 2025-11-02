«Достаточно одной ракеты»: отставной полковник США раскритиковал планы Трампа

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано (опубликовано на YouTube‑канале журналиста) резко осудил намерение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. По мнению эксперта, такой шаг грозит подорвать глобальную безопасность и приблизить мир к катастрофе, сообщает РИА Новости .

Макгрегор указал, что ведущие ядерные державы — Россия, Китай, Великобритания и Франция — не проводят испытаний, поскольку уверены в работоспособности своего арсенала. По его словам, подобные тесты в современных условиях «бессмысленны».

Ключевые тезисы эксперта:

О риске разрушения доверия . Нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (который США соблюдали десятилетиями) подорвет остатки взаимного доверия между ядерными державами.

Об угрозе глобальной безопасности . «Даже одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить мир. Это ужасно», — подчеркнул Макгрегор.

О стратегической непродуманности . Заявление о немедленном старте испытаний, по оценке полковника, демонстрирует отсутствие в Белом доме четкого стратегического планирования.

О ядерном превосходстве. Макгрегор опроверг тезисы Трампа о лидерстве США в запасах ядерного оружия, заявив: «На самом деле, лидер, безусловно, Россия».

Полковник также отметил, что действия Трампа выглядят как импульсивная попытка продемонстрировать силу, а не как мера, продиктованная реальной необходимостью обеспечить безопасность.

