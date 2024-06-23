Граждане Соединенных Штатов должны выйти на улицы для протеста и потребовать от своего правительства остановки конфликта на территории Украины. Соответствующий призыв опубликовал в своих социальных сетях бизнесмен Ким Дотком.

В посте предприниматель призвал американцев «выступить против этого безумия» и прийти к Белому дому для протеста. Дотком подчеркнул, что граждане Америки должны требовать от своего правительства конца прокси-войны президента Джо Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно.

Он также заявил, что американский президент ведет все человечество к пропасти, отправляя Киеву снаряды за счет собственных налогоплательщиков. В то же время, украинская сторона бьет по мирному населению в РФ при содействии западных военных, указал Дотком.

Ранее подмосковных губернатор Андрей Воробьев заявил, что атака ВСУ на Севастополь является терактом.