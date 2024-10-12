Дотком: Украина уже проиграла войну России
Мировые СМИ не могут признать проигрыш Украины — это неугодно спонсорам
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Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, высказал мнение, что Украина уже проиграла конфликт с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на блог бизнесмена.
Он отметил, что мировые СМИ не могут открыто говорить об этом до завершения президентских выборов в США. Так как это может поставить в неудобное положение спонсоров Украины.
«Украина проиграла войну с Россией! Но СМИ не могут говорить об этом до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами. Не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто давал Украине миллиарды с «непоколебимой поддержкой» и «столько, сколько требуется», — написал Ким Шмитц в своем блоге.
Напомню, выборы президента США назначены на 5 ноября, где демократы будут представлены вице-президентом Камалой Харрис, а республиканцы — экс-президентом Дональдом Трампом.
Конфликт на Украине, начавшийся 24 февраля 2022 года, был описан президентом России Владимиром Путиным как операция по защите людей, подвергающихся преследованиям со стороны киевского режима, с целями демилитаризации и денацификации Украины.
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