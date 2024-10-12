Германия должна настоятельно призвать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам для урегулирования конфликта. Так считает депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke, сообщает ТАСС.

Вагенкнехт считает, что на Россию может повлиять Китай, а Германия должна предпринять шаги, чтобы убедить Зеленского идти на компромисс. По её словам, "без компромисса не будет мира", и важно, чтобы обе стороны были готовы к диалогу.

Депутат подчеркнула, что увеличение поставок вооружения для Украины не приведет к разрешению конфликта, и призвала к активизации дипломатических усилий для достижения стабильности в регионе. В её мнении, именно такой подход является единственным способом найти долгосрочное решение и обеспечить мир на Украине.

Напомню, что 14 октября в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине. В ходе встречи они также рассмотрят мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который ранее охарактеризовал подход Бразилии и Китая как «деструктивный». Зеленский выразил мнение, что бразильское правительство «поддерживает Россию» в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее Путин победил Зеленского в опросе бизнесмена из Германии.