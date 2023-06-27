«Довольно странный ход»: выяснилось, почему Геннадий Зюганов выдвинул своего внука в мэры

В мэры Москвы баллотируется внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид. Как отметил сам политик, быть «вторым Зюгановым» на политической арене трудно. Эксперты оценили шансы Зюганова-младшего возглавить партию и стать мэром столицы.

В соцсетях Леонид пожаловался, что в университете его ненавидел преподаватель, «лютейший антикоммунист». Однако менять путь из-за фамилии он не планирует.

«Геннадий Андреевич — легенда российской политики. Я многому у него научился, и я им горжусь», — написал он.

Эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский считает довольно странным ходом выдвижение политика, о котором широкой общественности известно лишь то, что он приходится внуком руководителю выдвигающей его партии.

«Применительно к КПРФ, которая не воспринимается избирателем как «вождистская», это также наводит на грустные размышления о характере взаимоотношений в ее руководстве между политиками, сидящими на ее скамейке запасных», — размышляет Громский, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Очевидно, выдвигая своего внука, Геннадий Зюганов стремится быстро поставить его в один ряд с другими видными федеральными партийными функционерами, продолжает эксперт. Понравится ли этот маневр в действительности Юрию Афонину, Вадиму Кумину или Денису Парфенову, общественность будет узнавать в течение нескольких последующих месяцев, подчеркивает Громский.

«Это станет ясно и по анализу эффективности избирательных кампаний, причем не только в российской столице. Парадокс еще и в том, что решение, явно не соответствующее титульной идеологии КПРФ, принято в отношении политика, который накануне сетовал на отсутствие магистральной идеологии в стране», — удивляется политолог.

Для сравнения, гораздо более вертикализированная политическая организация — ЛДПР, от этого соблазна отказалась, продемонстрировав растущую зрелость, добавляет Громский. Как считает наш собеседник, пока выдвижение Леонида Зюганова представляется хорошим шансом для того, чтобы проявить себя другим политическим партиям левого спектра: от «Коммунистов России» и ОКП до эсэров.

«Так что в столице ожидается зрелищная, сложная по конфигурации битва за второе место, проявления которой можно наблюдать уже сейчас в виде охоты за свежими выпусками московской прессы», — резюмирует специалист.

Ранее мы писали о том, как кандидаты в мэры Москвы начали завлекать избирателей.