«Миграционная политика и проблемы участников СВО»: кандидаты в мэры Москвы начали завлекать избирателей

Несколько регионов России готовятся к осенним выборам губернаторов. В Москве в это время года будет идти борьба за пост мэра. Одним из самых очевидных кандидатов является Сергей Собянин, действующий глава столицы, которому сегодня исполнилось 65 лет.

На прошлых выборах он набрал около 70% голосов. Правда, явка была небольшая, всего 30%. Тем не менее, если такая динамика сохранится, то эксперты ожидают улучшения результата чиновника.

«Перспективные политики тоже пробивают себе путь, среди них депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. Его вчера официально назвали кандидатом на пост мэра столицы», — сказал завлаборатории «Политического консультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ им. К.Г. Разумовского Петр Ханас.

Как отметил политолог, Гусев создал очень любопытную программу. Кандидат в мэры признает, что Москва опередила в своем развитии прочие города страны, но в это же время обращает внимание на некоторые проблемы, которые остались нерешенными.

«Среди обозначенных вопросов в программе кандидата — миграционная политика и проблемы участников спецоперации. Гусев продумал решения по каждому пункту», — подчеркивает Ханас в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако стать первым, по словам политолога, Гусеву или другим кандидатам не суждено. Москвичи, которые видят реальные дела действующего мэра, вряд ли захотят отказываться от проверенного временем кандидата. Остается только вопрос, кто займет второе место.

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