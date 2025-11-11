Отмечается, что украинские военные пытались скрытно приблизиться к российским позициям на электровелосипеде, но этот план завершился провалом — транспортное средство вместе с водителем было уничтожено российским беспилотником.

По данным SHOT, в течение минувших суток российским подразделениям удалось отразить две контратаки противника. Штурмовые группы ВСУ были полностью уничтожены в ходе боестолкновений.

Общие потери украинской стороны за несколько последних дней включают десять единиц боевой бронированной техники различных моделей, три самоходные артиллерийские установки М-109 «Паладин», не менее 17 пикапов, а также один электровелосипед.

Ранее сообщалось, что российские военные заходят в Покровск со стороны Донецка в густом тумане.