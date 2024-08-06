Зеленский заявил о готовности Киева завершить конфликт в этом году

Владимир Зеленский заявил, что украинские власти ведут работу над подготовкой «реального фундамента» для заключения мирного соглашения с Россией уже в этом календарном году.

По словам президента Украины, Киев продолжает работать над реализацией «формулы мира».

Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Россией, даже если президентом РФ будет оставаться Владимир Путин (на Украине переговоры с действующим лидером России запрещены законодательно с октября 2022 года). При этом президент Украины заявлял, что признание потери Киевом ряда территорий может быть признано только в результате всенародного референдума.

Россия настаивает на международном признании Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей как новых регионов России, неприсоединении Украины к блоку НАТО и отмене санцкий.

Ранее Владимир Зеленский посетовал, что западные страны боятся сбивать российские ракеты над территорией Украины.