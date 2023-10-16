«Другого выхода нет»: выяснилось, на каких условиях Израиль и ХАМАС заключат мир

За конфликтом Израиля и движения ХАМАС, жертвами которого становятся простые палестинцы, с ужасом наблюдает весь мир. Общественность интересует, начнутся ли мирные переговоры.

Политолог Денис Денисов рассказал, к чему в итоге приведет противостояние, когда оно закончится и на каких условиях.

«Безусловно, все закончится перемирием, другого выхода нет. К тому же, практика конфликтов на Ближнем Востоке подразумевает подписание соглашений, несмотря на ожесточенность боев на первых этапах. Другое дело — когда это случится. На этот вопрос в ближайшем будущем никто не ответит», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В рамках переговоров, считает собеседник, навряд ли будет выработана новая позиция по принадлежности сектора Газа. Тель-Авив уже неоднократно пытался взять его под контроль, но всегда неудачно. Результатом одного из случаев стало подписание соглашений в Осло о выходе Израиля с территории.

«Ключевым остается вопрос о полноценном создании Палестины как государства. Если стороны действительно хотят достичь стабильного и долгосрочного мира, им придется выходить на трек согласования данного момента. В то же время Израиль воспринимает само существование Палестины как экзистенциальную угрозу, а его противостояние с ХАМАС и «Хезболлой» — только часть проблемы, связанной с Ближним Востоком. Чтобы урегулировать ее, нужны многосторонние переговоры всех игроков, присутствующих там. Этот сценарий наиболее логичен», — объяснил Денисов.

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