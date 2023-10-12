«Опыт есть, возможности тоже»: как Россия может повлиять на конфликт Израиля с ХАМАС

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что было бы хорошо, если бы Россия повлияла на ХАМАС и подтолкнула движение к мирному разрешению конфликта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на израильского дипломата.

Политолог Денис Денисов оценил возможность РФ как-либо воздействовать на прекращение боевых действий между сектором Газа и Израилем. По мнению эксперта, такое развитие событий вполне реально.

«СССР и Россия всегда оказывали влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Поэтому существуют определенные контакты, в том числе, возможно, и с ХАМАС. В этой ситуации РФ может стать медиатором конфликта. Но тут необходимо учитывать важный фактор — посредник не может работать только с одной стороной. Израилю, в свою очередь, необходимо будет приложить усилия для того, чтобы найти компромисс в рамках этой ситуации», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В одностороннем порядке, добавил Денисов, решить вопрос не удастся. Просто надавить на ХАМАС или убедить лидеров движения отказаться от своей позиции невозможно. Компромиссы должны быть с обеих сторон.

«Если Израиль готов на это пойти, у меня нет сомнений в том, что российское Министерство иностранных дел, Россия как государство и наш президент задействуют все возможные рычаги влияния», — отметил политолог.

Российская Федерация неоднократно зарекомендовала себя как надежный партнер и медиатор, напомнил эксперт. В целом ряде регионов она выступала в роли миротворца.

«Опыт есть, возможности тоже есть, осталась политическая воля со стороны как руководства Израиля, так и, естественно, тех групп, которые сейчас вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке», — заключил собеседник.

Ранее израильские власти официально запретили лечить боевиков ХАМАС в государственных больницах.