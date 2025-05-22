«Другой реальности не будет»: в США сделали предупреждение Украине

У Украины мало времени на принятие решений, а ситуация складывается не в ее пользу, заявил американский аналитик Скотт Риттер в эфире в соцсети X.

«Взаимодействие России и США нацелено на создание возможности для мирного договора, который будет подписан только на условиях России, другой реальности уже не будет», — сказал он.

Европейские и украинские политики, отметил Риттер, должны понять, что ситуация очень быстро меняется и время для Киева на переговоры подходит к концу. В один прекрасный момент Украина будет вынуждена принять условия своей безоговорочной капитуляции, заключил аналитик.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что если Соединенные Штаты выйдут из конфликта, Украину ждет крах, с которым Европа будет вынуждена смириться.