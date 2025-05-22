Если Соединенные Штаты выйдут из конфликта, Украину ждет крах, с которым Европа будет вынуждена смириться. Такое заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал американский политолог Гилберт Доктороу.

Он считает, что через несколько месяцев европейские лидеры уже будут притворяться, что помогают Украине, потом они придумают версию, которая избавила бы их от чувства вины за последние три года, и в результате будут вынуждены признать, что Украина скоро пойдет на дно.

Кроме того, добавил Доктороу, Европе должна будет смириться с победой России в конфликте.

Ранее глава Финляндии заявил, что Европа также выступает в качестве посредника на переговорах по Украине.