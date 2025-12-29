«Дружеский и деловой характер»: Путин и Трамп провели уже десятый с начала года телефонный разговор

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели уже десятую с начала года телефонную беседу, в центре которой снова оказалась ситуация вокруг Украины. Обе стороны охарактеризовали диалог как позитивный и деловой. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры лидеров двух держав, длившиеся более часа, состоялись накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Как отметили в Кремле, разговор носил дружеский и содержательный характер.

Российская сторона сообщила, что Владимир Путин призвал американского президента и впредь ориентироваться на принципиальные договоренности, достигнутые ранее в Анкоридже. Общей позицией стало мнение, что любое временное прекращение огня, используемое как предлог для организации референдума, лишь затягивает конфликт, не приближая его разрешения.

Со своей стороны, Дональд Трамп, по словам помощника российского президента, выразил убежденность в том, что Москва стремится к дипломатическому урегулированию. Итогом беседы стала договоренность продолжить практическую работу в рамках двусторонних форматов — через рабочие группы по вопросам безопасности и экономического взаимодействия.

