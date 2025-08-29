Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, высказал мнение в своем YouTube-канале, что решение украинских властей открыть границы для военнообязанных в возрасте до 22 лет направлено на решение демографических проблем стран Европейского Союза.

Кабинет министров Украины принял на днях решение, разрешающее выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правительства страны.

«Там (в ЕС. — Прим. ред.) провал, потому что у них очень низкая рождаемость была в девяностых. И этот низкий провал — низкая рождаемость — скомпенсирована будет за счет переезда молодых украинцев», — заявил Дубинский.

По словам депутата, президент Зеленский разрешил молодым мужчинам покинуть страну и отправиться в Европу, чтобы обеспечить продолжение военного противостояния с Россией.

«Это всего лишь сделка с Европой для покрытия их демографических проблем и получения от них (европейцев. — Прим. ред.) денег», — добавил Дубинский.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник раскритиковал решение Владимира Зеленского, назвав разрешение на выезд молодым украинцам хитрой уловкой.