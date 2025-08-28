Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник подверг резкой критике указ президента Украины, разрешающий гражданам от 18 до 22 лет выезжать за границу. По мнению политика, это не жест доброй воли, а продуманный стратегический ход.

Олейник заявил, что у киевского режима нет шансов удержать фронт без серьезного усиления мобилизационных ресурсов. Он предположил, что вслед за временным послаблением последует противоположный шаг — снижение призывного возраста. Таким образом, власти создадут иллюзию выбора, но в конечном счете все равно призовут молодежь на службу.

Бывший нардеп не исключил, что других вариантов для пополнения истощенных резервов у украинского командования просто не осталось. Этот маневр, по его словам, направлен на то, чтобы в будущем увеличить число потенциальных призывников для участия в боевых действиях.

