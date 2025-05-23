Если Владимир Зеленский ликвидирует государство Украина, то ему не придется нести ответственность перед этой страной.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Все действия главы киевского режима, отметил он, направлены на то, чтобы не допустить перехода власти к другому лидеру, который возьмется за расследование преступлений своего предшественника. Тогда Зеленскому придется ответить за все: от заключения сделки по природным ресурсам с США до срыва переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

«Вы должны были своему соседу сто долларов. Сосед умер. Все, вы никому ничего не должны», — пояснил Дубинский.

Ранее Зеленский заявил о готовности обменяться с Россией военнопленными.