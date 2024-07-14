Эксперт Либанова спрогнозировала сильное сокращение населения Украины к 2033 году

Численность украинцев сократится с 52 миллионов человек до 35 миллионов к 2033 году. Соответствующий прогноз сделала директор местного Института демографии Элла Либанова, ее слова передает информационное агентство РИА Новости .

В своем прогнозе эксперт призвала украинское руководство забыть о том, что население страны когда-то превышало отметку в 50 миллионов. На Украине «больше никогда» не будет проживать 52 миллиона человек, подчеркнула аналитик.

Она также добавила, что для поддержания украинского населения на уровне 30 миллионов человек государство должно завлекать до 300 000 мигрантов в год. В данном плане Либанова выразила надежду на привлечение на Украину молодых поляков и уроженцев Прибалтики. Но произойдет это только в случае, если власти смогут создать для них соответствующие условия, предупредила аналитик.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Шатунов вдрызг рассорил украинок на пляже в Одессе.