Келлог раскрыл подробность телефонного разговора Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский сам запросил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе, сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

Он также отметил, что во время февральской встречи в Белом доме с Трампом глава киевского правительства допустил оплошность, начав действовать напоказ.

Келлог выразил мнение, что несколько недель назад в Овальном кабинете Зеленский начал вести себя демонстративно и играть на прессу, несмотря на утренние предостережения. Спецпосланник подчеркнул, что Трамп «великодушно» ответил на просьбу Зеленского о телефонном разговоре.

Ранее Трамп сообщал, что Россия и Украина сейчас обсуждают вопрос о территориях и прекращении огня.