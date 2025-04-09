Загнанная в угол Украина будет вынуждена выплатить контрибуции США за оказание помощи и России в размере 20% территории за проигрыш, в противном случае она исчезнет с карты мира, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Зеленский довел страну до того, что она в итоге заплатит всем, отметил он.

«Это одновременно и проигрыш в войне, и доведение страны до банкротства», — написал парламентарий.

Из-за союзников и главы киевского режима Украина утратила шанс на независимость и субъектность, добавил он.

24 марта в Эр-Рияде встретились представители технических команд России и США. Встреча длилась более 12 часов. На ней представители двух стран договорились о временном прекращении ударов по энергообъектам в России и на Украине.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского призвали молить Россию о пощаде.