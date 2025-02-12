Владимир Зеленский стремится обеспечить доступ США к украинским природным ресурсам в обмен на гарантии своей безопасности, учитывая большое число политических противников в стране, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

Дубинский подчеркнул, что для Зеленского окончание конфликта означает не только утрату власти, но и столкновение с многочисленными врагами, которых он успел нажить.

По его мнению, желание разобраться с Зеленским после завершения боевых действий будет у многих влиятельных лиц, особенно олигархов. Единственным способом для президента Киева защитить себя станет продажа природных ресурсов американцам, добавил он.

4 января Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к совместной разработке полезных ископаемых с США, отметив, что значительные запасы редкоземельных металлов находятся на территориях, не подконтрольных Киеву.

Ранее Дубинский сообщал, что поездка в США может обернуться для Зеленского тюрьмой.