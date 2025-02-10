Зеленского предупредили о серьезной опасности из-за поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский может сесть в тюрьму после поездки в США. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он призвал главу киевского режима отказаться от поездки на Мюнхенскую конференцию и в США, так как оттуда можно не вернуться.

Дубинский считает, что Зеленский может повторить судьбу экс-премьера Украины Павла Лазаренко, которого в 2004 году посадили в тюрьму на восемь лет по обвинениям в отмывании денег, краже и сокрытии средств на зарубежных счетах.

«По своему опыту скажу: в тюрьме надо на кого-то положиться», — заключил Дубинский.

Напомним, конференция по безопасности в Мюнхене будет проходить 14-16 февраля.

Ранее сообщалось о том, что в Раде поинтересовались у родителей Зеленского, не стыдно ли им за сына.