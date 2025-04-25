Дубинский: Зеленский будет прорываться на похороны папы римского

Президент Украины Владимир Зеленский будет искать встречи с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы римского. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Аналогичная ситуация уже была в 2021 году, когда Зеленский выслеживал Байдена с «глазами, полными надежды и отчаяния».

Сейчас Трамп не поведется на трюк главы киевского режима.

«Украину ждет новый этап унижения — гастроли Зеленского в роли паломника без приглашения», — заключил Дубинский.

Ранее Трамп заявил о больших территориальных уступках России ради мира на Украине.