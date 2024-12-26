Депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что Владимир Зеленский утратил доверие как среди населения Украины, так и среди военнослужащих.

Он отметил, что как верховный командующий Зеленский больше не пользуется доверием, и, по его мнению, в ближайшие полгода он сможет вести боевые действия лишь с небольшим контингентом, состоящим из бывших участников шоу «Вечерний квартал», которым он раньше руководил и часть которых сейчас занимает государственные посты.

Дубинский также отметил, что после введения нового закона о мобилизации Киев получил финансирование из пакета помощи США, однако с тех пор территории и людские потери значительно возросли.

Он добавил, что возможности ВСУ удерживать фронт сильно подорваны, в первую очередь из-за высокого уровня дезертирства, жестокого обращения с военными, принудительной мобилизации и коррупции.

Ранее Дубинский заявлял, что мобилизация и финансовая помощь со стороны Запада не приведут к улучшению ситуации на фронте, поскольку армия утратила способность эффективно удерживать его.